Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı! Gözlük ve iç çamaşırı...

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak gurbetçi Mehmet Dıvar (55) olduğu tespit edildi. Dıvar'ı öldürdüğü iddiasıyla kardeşi K. Dıvar ve onun oğlu T. Dıvar, tutuklandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü'ndeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.

GÖZLÜK VE İÇ ÇAMAŞIRI MARKASI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılında özel bir ekip oluşturularak, kentteki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2013 yılında bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerinde bulunan gözlüğün markası, yabancı menşeili ilaç kutusu ve iç çamaşırının markasından, öldürülen kişinin Almanya uyruklu ya da Almanya'dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran özel ekip, cesedin Almanya'dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar'a ait olduğunu tespit etti.

KARDEŞİ PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ