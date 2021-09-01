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Kırsal bölgelerin haberleşme ihtiyaçları daha hızlı giderilecek

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 2023 hedefleri de göz önüne alınarak, kırsal bölgelerde de en üst seviyede, hızlı ve etkin hizmet sunumu sağlanacak.


Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından  hazırlanan Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya  göre, yönetmelikle, başta kırsal bölgeler olmak üzere altyapı kurulumunun  ekonomik olmadığı yerlere "evrensel hizmet" kapsamında haberleşme altyapılarının  kurulmasına ilişkin yeni hükümler getirildi.
 
Değişikliklerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulumu  yaptırılan haberleşme altyapılarına yönelik çalışmaların daha hızlı ve etkin  şekilde yürütülmesine imkan sağlandı.
 
Bu kapsamda, Bakanlık veya talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumunun da mevcut işletmeciler arasından evrensel hizmet yükümlüsünü  ve yükümlülüklerini belirleyebilmesi ve yükümlülüklerin belirlenmesi için  alternatif yöntemlerin kullanılması mümkün hale geldi.
 
Bunun yanında, kırsal kesimlere yönelik geliştirilecek evrensel hizmet  çözümlerinin, mevcut uygulamalara ilaveten Türksat AŞ'den temin edilebilmesi de  yönetmelik değişikliğiyle tanımlandı.
 
Köylerin haberleşme altyapısına yönelik yeni projelerde sona  yaklaşıldı
 
 Yeni dönemde haberleşme altyapısı ihtiyacı bulunan köylere altyapı  kurulmasına yönelik proje çalışmalarında sona gelindi. Yayımlanan yönetmelik  değişikliğiyle yeni evrensel hizmet projeleri kısa süre içinde başlatılacak.  Böylece geniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 2023  hedefleri de göz önüne alınarak, kırsal bölgelerde de en üst seviyede, hızlı ve  etkin bir şekilde hizmet sunumu sağlanacak.
 
Evrensel hizmet kapsamında bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  tarafından 2 bin 575 köye ses ve geniş bant internet hizmeti (4,5G) vermek üzere  mobil haberleşme altyapısı kuruldu. Bunun yanında yapılan çalışmalarla kırsal  bölgelerde 2 bin 98 yere de sabit kablosuz geniş bant internet altyapısı imkanı  getirildi. Kurulan bu altyapıların işletilmesine ilişkin çalışmalar da Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletmeciler eliyle yürütülmeye devam ediliyor.
 

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