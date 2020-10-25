Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölüm oyuncuları kim?

Ekranların sevilen yapımlarından Kırmızı Oda dizisi yeni hikayeleri ve kadroya dahil olan yeni oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ekranlara gelen son bölümünde Celil Nalçakan'ın hayat verdiği Garip karakteri izleyeciden tam puan aldı. İlginç hikayesi ve karakterleri ile Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri izleyici tarafından ilgi görüyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölüm oyuncuları kim? İşte Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar...

Yayınlandığı ilk günden bu yanan izleyicinin büyük beğenisini toplayan Kırmızı Oda dizisi yeni hikayeleri ve karakterleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin tekrar bölümleri de izleyiciden büyük ilgi görüyor. Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü merakla beklenirken yeni fragmanı da dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölüm oyuncuları kim? İşte Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar...

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryolaştırdığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KIRMIZI ODA DİZİSİNE SON KATILAN OYUNCULAR KİM?

Başrollerinde Binnur Kaya , Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk oluyor. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir dizinin ilk bölümlerinde oldukça önemli karakterlere hayat vermişti. Oyuncular diziye veda ederken, kadroya yeni oyuncular da dahil oluyor. Bu isimlerden biri de Kırmızı Oda'nın 8. bölümünde diziye katılan Celil Nalçakan. Gazino müdürü Garip karakterine hayat veren Celil Nalçakan son bölüme damgasını vurdu.

Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde kadroya katılan usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat veriyor.