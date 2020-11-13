Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı! Çocuk yaşta evlendirilen Selvi'nin hikayesi anlatılacak!

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda bu akşam 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen diziye yeni oyuncular da dahil oluyor. Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, usta oyucu Sema Keçik'in hayat verdiği, çocuk yaşta evlendirilen ve yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi'nin hikayesi ekranlara gelecek. Peki, Kırmızı Oda 11. bölümde neler olacak? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve diziden detaylar...

Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden bu yanan izleyiciden tam puan almayı başaran gerçek hayat hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda'da Alya, Garip ve Melek'in hikayeleri ekrana gelmeye devam edecek. Bu haftaki bölümün konuk oyuncusu, film ve dizi lerden tanıdığımız Sema Keçik olacak. Sema Keçik, Kırmızı Odada, çocuk yaşta evlendirilen ve evlendikten sonra evden dışarı adımını atmayan Selvi karakterine hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda 11. bölümde neler olacak? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve diziden detaylar...

Kırmızı Oda dizisi bu akşam ilginç konuları ve hayat hikayeleri ile yeni bölümle ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanını merak ediyor. Yayımlanan fragmanda, Meliha'nın kızı Melek'in yaşadıkları, Alya iyileşmeye giden adımları anlatılacak. Diziye ayrıca yeni bir hasta da dahil olduyor. Geçen hafta yayınlanan bölümünde bir kısmını izleme şansı bulduğumuz Selvi'nin hayat hikayesi anlatılacak. Yıllardır evden çıkmayan Selvi'nin, çocuk yaşta evlendirildiği ortaya çıktı. Doktor hanım Selvi'nin korkularının kaynağının neler olduğunu öğrenmeye çalışacak.

İŞTE KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kırmızı Oda’nın 10. bölümünde hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açmış, Garip'in, Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadelesini izlemiştik.

Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi'nin oğlu klinikten randevu alıyor.