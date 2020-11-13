Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı! Çocuk yaşta evlendirilen Selvi'nin hikayesi anlatılacak!

Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden bu yanan izleyiciden tam puan almayı başaran gerçek hayat hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda'da Alya, Garip ve Melek'in hikayeleri ekrana gelmeye devam edecek. Bu haftaki bölümün konuk oyuncusu, film ve dizilerden tanıdığımız Sema Keçik olacak. Sema Keçik, Kırmızı Odada, çocuk yaşta evlendirilen ve evlendikten sonra evden dışarı adımını atmayan Selvi karakterine hayat veriyor. Peki, Kırmızı Oda 11. bölümde neler olacak? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve diziden detaylar...
Kırmızı Oda dizisi bu akşam ilginç konuları ve hayat hikayeleri ile yeni bölümle ekranlara geliyor. Dizinin takipçileri Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanını merak ediyor. Yayımlanan fragmanda, Meliha'nın kızı Melek'in yaşadıkları, Alya iyileşmeye giden adımları anlatılacak. Diziye ayrıca yeni bir hasta da dahil olduyor. Geçen hafta yayınlanan bölümünde bir kısmını izleme şansı bulduğumuz Selvi'nin hayat hikayesi anlatılacak. Yıllardır evden çıkmayan Selvi'nin, çocuk yaşta evlendirildiği ortaya çıktı. Doktor hanım Selvi'nin korkularının kaynağının neler olduğunu öğrenmeye çalışacak.
İŞTE KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Kırmızı Oda’nın 10. bölümünde hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açmış, Garip'in, Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadelesini izlemiştik.
Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi'nin oğlu klinikten randevu alıyor.
SEMA KEÇİK KİMDİR?
1965 yılında dünyaya gelen Sema Keçik aslen Ağrı – Diyadinlidir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde alan ve çeşitli oyuncular tarafından ses ve ritim eğitimi alan usta oyuncu ayrıca Hindistan’da Kathali ve Nohiniyattam’da dans eğitimi aldı.
Monica Pagneux'la "beden Hareket", Henning V. Vangerow'la "Ses ve ritm", Zygmund Molik'le "Grotovski Metodu", Nelia Wechselle "Stanistavski metodu" üzerine çalışmalar yaptı.
Paris Soleil Theatre'da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del'Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı.
Birçok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncunun yıldızı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlatı. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı olan Keçik, iş hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. 1 kız evladı olan ve eşini 2008 yılında kaybetti.
2014 yılında Sema Keçik , "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır. 2017'de Yeni Gelin isimli dizide, Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile birlikte yer aldı.
SEMA KEÇİK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI
2017 Yeni Gelin
2015 Aşk Yeniden
2014 Paşa Gönlüm
2011-2013 Muhteşem Yüzyıl
2009 Bir Bulut Olsam
2006 Sıla
2004 Yazı Tura
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
1985-1990 – İnsan Denen Garip Hayvan (Kenter Tiyatrosu)
1985-1990 – Büyük Miras (Devlet Tiyatrosu)
1990-1994 – Avusturya Viyana Odeon Tiyatrosu Serapions Ensemble
1990-1994 – Nu
1990-1994 – Guarnica
1990-1994 – Wi Monami
1994-1996 – Antigone, Bir Yaz Evi, Hacı Yatmaz (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)
1994-1996 – Bahar Noktası (Reji/Bakırköy Belediye Tiyatrosu)
1994-1996 – Küskün Kahvenin Türküsü (Tiyatro Pati)
1997-2000 – Medeav ve Zapt-u Rapt (Özel Grup)
1997-2000 – Balkon (Tiyatro Stüdyosu)
2001-2008 – Sokağa Çıkma Yasağı, Rumuz Goncagül, Geçmişten Gelen Kadın, Yeditepeli Aşk (Şehir Tiyatroları)