Kırmızı Oda'ya yeni bir isim dahil oldu!

Kırmızı Oda, yeni hikâyelerle izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kadrosuna devamlı yeni isimleri dâhil eden Kırmızı Oda, bu defa Melisa Aslı Pamuk ile anlaşmaya vardı.

Melisa Aslı Pamuk, hayat verdiği karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk dönemlerinde yaşadığı travmaları ekrana taşıyacak

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?