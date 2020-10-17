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Kırmızı Oda'nın Meliha'sından veda mesajı! Meliha Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?
Kırmızı Oda'nın dün yayınlanan son bölümünde Meliha karakteri diziye veda etti. Kırmızı Oda'da Meliha'yı canlandıran başarılı oyuncu Evrim Alasya Instagram hesabından Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt'un üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda etti.