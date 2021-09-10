Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Kırmızı Oda yeni sezon yayın tarihi ve yeni oyuncular…

Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizin hayranları sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyordu. Fragmanda Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda İlayda Alişan, Nihal Yalçın ve Başak Daşman’ın rol aldığı görüldü. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?

Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Birbirinden farklı gerçek hayat hikayeleri ile Kırmızı Oda seyircisiyle olmayı sürdürecek. Gülseren Buydacıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Binnur Kaya'nın "Manolya" karakterine hayat verdiği Kırmızı Oda, yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?

Kırmızı Oda, 17 Eylül Cuma günü ekranda olacak. Dizinin yeni sezonuna dair ilk fragman ise yayınladı.

İşte Kırmızı Oda'nın ilk fragmanı..