Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Kırmızı Oda yeni sezon yayın tarihi ve yeni oyuncular…

Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Birbirinden farklı gerçek hayat hikayeleri ile Kırmızı Oda seyircisiyle olmayı sürdürecek. Gülseren Buydacıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Binnur Kaya'nın "Manolya" karakterine hayat verdiği Kırmızı Oda, yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda, 17 Eylül Cuma günü ekranda olacak. Dizinin yeni sezonuna dair ilk fragman ise yayınladı.
İşte Kırmızı Oda'nın ilk fragmanı..
Kırmızı Oda'da yeni hikayelerle tanışıp, Doktor Hanım'dan hayata ve kendinize dair birbirinden değerli öğretiler edinmeye hazır mısınız? Kırmızı Oda 2. sezonuyla yakında TV8’de.pic.twitter.com/LQALRPWF6d— Kırmızı Oda Dizi (@kirmiziodadizi) September 3, 2021