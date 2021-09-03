Kırmızı oda yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk sezonuyla büyük bir ilgi gören ve reyting rekorları kıra Kırmızı Oda'nın 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, mayıs ayında ilk sezon finalini gerçekleştirilen Kırmızı Oda'nın 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Kırmızı oda ne zaman başlayacak? 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı, yeni sezon oyuncuları kim?

Kırmızı oda 2. sezon ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Dizinin hayranları heyecanla yeni sezonun başlayacağı günü bekliyor.

KIRMIZI ODA 2. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.

Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.

Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.

Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.

Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtacak.

KIRMIZI ODA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

TV100’de yer alan habere göre İlayda Alişan, Ayça Bingöl ve Güneş Hayat’ın da yeni sezon bölümlerinde rol alacağı Kırmızı Oda’ya katıldı.