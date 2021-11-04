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Kırmızı Oda dizisine bomba oyuncu!
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.