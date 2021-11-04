ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Kırmızı Oda dizisine bomba oyuncu!

Kırmızı Oda dizisine bomba oyuncu!

Kırmızı Oda dizisine bomba oyuncu! Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.