Kırmızı Oda dizisine bomba iki transfer!

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı TV8'in merakla izlenen dramatik dizisi Kırmızı Oda'ya bomba iki ünlü oyuncu dahil oldu.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.