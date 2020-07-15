'Kırmızı Oda' dizisinden ilk tanıtım geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dizi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kim? Kırmızı Oda dizisi konusu ne? İşte Kırımızı Oda dizisi ile ilgili merak edilenler...
TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın fragmanını ve detaylarını dün akşam Acun Ilıcalı paylaştı. Çok yakında izleyiciler ile buluşacak dizinin tanıtımı, ilk kez Survivor 2020 finalinde yayınlandı. Sıradanlığıa meydan okuyan aykırı senaryosu ile kalıpları kırması beklenen dizinin TV8 ekranlarında ne zaman başlayacağı, Kırmızı Oda'nın konusu ve oyuncuları ise şimdiden sorgulanmaya başladı.
'Kırmızı Oda' dizisinden ilk tanıtım geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dizi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kırmızı Oda’nın yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin tanıtımında sadece “ÇOK YAKINDA” ibaresine yer verildi.
KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Kırmızı Oda dizisinin başrolünü Binnur Kaya üstlenirken; dizideki hikayelerle birlikte kadroya dahil olacak isimler henüz açıklanmadı.