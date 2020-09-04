Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yayın günü belli oldu. Kırmızı Oda dizisinin fragmanları yayınlandığı ilk günden TV izleyicisinin ilgi çekti. Dizi takipçileri Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda dizisi konusu ne? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kim? İşte Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümü fragmanı ve dizi hakkındaki bilgiler...

TV8'in yeni dizi si Kırmızı Oda'nın yayın günü belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’ bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kırmızı Oda dizisi usta oyuncu kadrosu ile bugün ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' diyecek. Peki, Kırmızı Oda dizisi konusu ne? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kim? İşte Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümü fragmanı ve dizi hakkındaki bilgiler...

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Kırmızı Oda dizisinin başrolünde Binnur Kaya yer alıyor. Binnur Kaya Kırmızı Oda dizisiyle bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak. İnsan hayatının en derin sırları psikolojik bir yapımla ortaya konulacak. İlk bölümden kadına şiddet konusunun ön plana çıktığı dizi konuşulmayanları ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor. Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir “KIRMIZI ODA”nın ilk bölümünün konukları!

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kırmızı Oda’da, yetenekli oyuncu Tülin Özen; erişkin psikiyatristi Piraye Artun’a hayat veriyor. Eşi vefat ettiği için ikiz oğullarına tek başına bakan Piraye Artun, güçlü kişiliğiyle klinikteki herkesin hayranlığını kazanıyor.

Tülin Özen, merakla beklenen ‘Kırmızı Oda’yı şu sözlerle anlattı: “Her birimizin hikayesi eksik, tamamlanmaya muhtaç ve her zaman yeni yollara, yeni kapılara ihtiyacı var. ‘Kırmızı Oda’ doktor ya da danışan olması farketmeden birbirimize nefes olmaya çalışacağımız bir dizi olacak diye hayal ediyorum.

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan “KIRMIZI ODA”, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ FRAGMANI