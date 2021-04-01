Kırmızı Oda’dan ayrılan Burak Sevinç'in yeni dizisi belli oldu!

Kırmızı Oda dizisinde psikologlardan birini canlandıran oyuncu Burak Sevinç geçtiğimiz hafta diziye veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni bir dizi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Tekden Film'in TRT için çekeceği 'Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli' dizisi için Burak Sevinç ile anlaşma yapıldı.
Almila Ada ile Burak Sevinç’in dizinin başrolünde yer alacak olması ise yeni bir dizi çiftinin daha oluşacağını gösterdi. Provaları başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturacak. Proje tasarımını İsa Yıldız’ın üstlendiği dizide iki genç oyuncunun buluşması, izleyicileri heyecanlandırdı.
Burak Sevinç kimdir?
Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.
Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterine hayat verdi. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.
Burak Sevinç’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)
2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)
2017 – Mahalle (Sinema Filmi)
2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)
2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)
2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)
2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)
2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)
2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)
2012 – Babam İçin (TV Dizisi)