Kırmızı Oda'daki Kumru'yu izleyen çocuk annesine anlattı! İğrenç olay ortaya çıktı

Kırmızı Oda' dizisinde Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği 'Kumru' karakterinin üvey babası tarafından tacize uğradığını doktora anlattığı sahneyi izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu, annesine, öz babasının da kendisine yıllardır aynı şeyi yaptığını anlattı. Anne hemen harekete geçti ve polise gidip şikayetçi olarak babayı tutuklattı.

Istanbul Pendik ’te yaşayan Sevilay U. (49) bir süre önce 11 yaşındaki kızı E. ile birlikte evde TV8 ’deki ‘Kırmızı Oda’ dizisini izliyordu. Dizinin bir sahnesinde, Aslıhan Gürbüz’ün oynadığı ‘Kumru’, Binnur Kaya ’nın canlandırdığı ‘Doktor Hanım’a üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını anlattı. Bu sahneyi gören çocuk, annesine küçüklüğünden beri öz babası Erol U.'nun (55) cinsel istismarına uğradığını itiraf etti.

Küçük kız annesine “Sen uyurken babam bana tacizde bulunuyordu. ‘Bunları anlatırsan annene zarar veririm, seni boğarım’ diyordu. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim” dedi. Sevilay U. ertesi gün kızını alıp evden gitmek istedi. Ama eşi izin vermeyerek üzerine yürüdü. Eşinin evden çıkmasını fırsat bilen anne, telefonla polisi aradı. Gözaltına alınan baba iddiaları reddetse de çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

O ANLARI ANLATTI

Sevilay U. kızının itiraflarından sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kızım olanları anlatınca şok oldum. Meğer babası ben banyodayken, ev işi yaparken kızımı taciz ediyormuş. Hatta kızım benimle uyurken yanımdan alıp odaya götürerek tacizlere devam ediyormuş. 13 yıllık evliliğimiz boyunca beni defalarca aldattı. Evi terk etmek istediğimde dövdü. Birçok kez şiddete uğradım. Hatta kızımı bile daha 5 yaşındayken dövüp dudağını patlattı. Taciz olayını yüzüne söylemek Erol U. istedim ama bana ve kızıma bir şey yapar diye korktum.”

ANNE VE KIZINA KORUMA TALEBİ

Sevilay U. ve kızının avukatlığını üstlenen Okan Göler, suçun taciz değil istismar düzeyinde olduğunu belirterek, “Şüpheli, öz baba olduğu için suç nitelikli istismar kapsamında. Biz 15-20 yıl hapis istemiyle yargılanmasını bekliyoruz. Anne ve kızı için de 6284 sayılı yasaya göre koruma talep ettik. Konunun takipçisi olacağız” dedi.(Posta)