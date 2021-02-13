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Kırmızı Oda'da Sadi'nin geçmişi diziye damga vurdu! 'Bir farenin bile...'
TV8'de yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, dün akşam 24'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Küçüklüğünde babasından şiddet gören, panik atak rahatsızlığı nedeniyle kliniğe başvuran Sadi'nin (Erkan Petekkaya), "Bir farenin bile korktuğunda kaçıp saklanacağı deliği vardır, benim o da yoktu" sözleriyle anlattığı hikayesi diziye damga vurdu.
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından derlenerek televizyona uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 24. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Bu akşam Kırmızı Oda'ya 'Delikanlı Sadi'nin sahneleri damga vurdu.