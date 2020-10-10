Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı oda fragman 7. Bölüm: Meliha kurtulacak mı?

Kırmızı Oda 6. bölümü ile TV 8’de ekranlara geldi. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda’nın 7. Bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Son bölümünde Meliha kendi denize atmayı düşünürken, evlerinde çıkan yangında öldüğünü düşündükleri kızı Melek annesini gördü. Peki, Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisi 6. son bölüm ile izleyiciyle buluştu. Son bölümde annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Melike kliniğe gelmemiştir herkes Meliha’yı merak ederken, Meliha doktoru arar ve ondan helallik ister. İntihar edecekken Meliha’nın öldüğü düşünülen kızı Melek ortaya çıkar. Peki, Kırmızı Oda 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.