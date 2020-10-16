Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda dizisinde neler olacak? Kırmızı Oda dizisindeki çöp takıntısı detayı!

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanında Alya'nın hikayesinde gizli kalan bölümler anlatılacak. Alya'nın annesinin ve babaannesiyle ilgili büyük sırrı doktor hanıma anlattığı sahneler şimdiden dikkat çekti. Kırmızı Oda 7. bölümünde yeni bir karakter dahil oluyor. Oyuncu Deniz Hamzaoğlu dizide çöp toplayan Akif karakterine hayat verecek. Peki, Kırmızı Oda dizisinde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölümü detayları ve Kırmızı Oda dizisi 7. Bölüm fragmanı...

Kırmızı oda dizisi 7. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilerek hayata geçen ve gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisinşz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde hem hastalar hem de psikologların hayatları ilgili detaylar anlatılacak. Kırmızı Oda dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde denize atlamaya kalkan Meliha'nın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Peki, Kırmızı Oda dizisinde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölümü detayları ve Kırmızı Oda dizisi 7. Bölüm fragmanı...

KIRMIZI ODA 7.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryolaştırdığı Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim tarihli 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Kırmızı Oda dizisinin merak uyandıran hikayesi devam ediyor.

Kırmızı Odan'nın son bölümü Meliha'nın denize atlayacağı sahne ile sona ermişti. Meliha'nın kızının yangında ölmediği, çıkan yangını fırsat bilecek annesinin baskısından kaçtığı ve uzun süre gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Kırmızı Oda dizisinin 7. bölüm fragmanında Alya karakterinin Doktor Hanım'a anlattıkları dikkat çekti. Alya'nın çocukluğunun travması olan annesi ve babaannesi arasında hamamda çıkan kavga fragmana yansıdı. Doktor Ayşe'ye gelen küçük hasta Ahmet'in öyküsü ise yeni bölüm fragmanında merak uyandırdı.

Kırmızı Oda dizisinde hastaların yanı sıra klinikte çalışan psikologların hayatlarından da kesitler yer alıyor. Doktorların hastaları ile kurduğu bağ, onları geçmişlerine, yaşadıklarına görürecek ve psikanalizlerini de yapacaklar. Doktor Ayşe, doktor Deniz ve doktor Piraye hayatlarındaki önemli anlar da bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ekranlara gelecek.

KIRMIZI ODA DİZİSİNDE YENİ BİR PENCERE DAHA AÇILIYOR! SÜRPRİZ İSİM KADRODA!

Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu katılıyor. Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek. Akif her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak ekranlara gelecek. Akif karakterinin Masumlar Apartmanı dizisindeki Han karakteri ile uyuşması dikkat çekiyor.

KIRMIZI ODA'NIN AKİF'İ DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Akif karakterine hayat verecek olan Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul 'da doğdu.

Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’ nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.

KIRMIZI ODA DİZİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI

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