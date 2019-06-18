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Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

18 Haziran 2019 Salı - 23:04 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 23:14

Bitlis-Merkez ilc¸e Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin; 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü  kırsalında gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu’nda”  etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.
 
Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki  eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir.

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