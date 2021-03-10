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Kırmızı kategoride yer alan Sakarya’da 3 bin 1 kişi karantinada

10 Mart 2021 Çarşamba - 19:11 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 19:13

Sakarya Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.


Kırmızı kategoride yer alan Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.
 

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Sakarya Valiliği koronavirüs karantina
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