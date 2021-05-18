18 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 0.37 EURO 10,2240 1.13
USD 8,3610 0.59 ALTIN 502,190 0.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kırmızı kategoride aranan terörist Aydın Şimşek öldürüldü

18 Mayıs 2021 Salı - 21:50 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 22:39

Kırmızı kategoriye bir çizik daha. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin Terör Arananlar Listesinde 10 milyon TL’ye kadar ödülle “kırmızı” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğunu duyurdu.


İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak  faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 milyon TL’ye kadar ödülle “kırmızı” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı  Aydın Şimşek olduğu tespit edildi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarınrı vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi. 
 

ETİKETLER

Aydın şimşek operasyon MİT
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.