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Kırmızı ışıkta beklediği sırada aracında vuruldu! Korkunç görüntüler...

15 Ekim 2020 Perşembe - 18:02 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 18:02

Şanlıurfa’da keşif yaptırmak istediği meraya görevlileri bırakıp, otomobiliyle geri dönen Celal Günbeyi (62), kırmızı ışıkta durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Günbeyi, hastanede tedaviye alınırken, saldırgan H.G., gözaltına alındı. Saldırı sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. Kırmızı ışıkta aracında bekleyen kişi silahlı saldırıya uğradı.
 
Silahlı saldırı olayı, geçen salı günü, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mera nedeniyle akrabalarıyla husumetli olan Celal Günbeyi, keşif yaptırmak istedi. Bu amaçla da görevlileri, otomobille keşif yapılacak meraya bırakıp, geri döndü.
 
Ancak kırmızı ışıkta durduğu sırada, başka bir araçla gelen H.G., Günbeyi'ne tabancayla ateş etti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Celal Günbeyi, tedavi altına alındı.
 
Günbeyi ile husumetli olduğu saptanan  H.G. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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Şanlıurfa Celal Günbeyi saldırı
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