Et tükettikten sonraki kaşıntı, kızarıklık ve ishale dikkat! Et alerjisi olabilir!

Kurban Bayramı ile birlikte artan et tüketimi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Et tüketiminden hemen sonra veya 4-6 saat sonra ortaya çıkan belirtiler alerjik şoka neden olabilir. Peki, Et alerjisi nasıl olur? Kırmızı et alejisi belirtileri nelerdir? Kırmızı et alerjisi ve alerji çeşitleri...

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketimi de arttı. Uzmanlar az bilinen ve nadir görülen besin alerjilerinden biri olan kırmızı et alerjisi uyarısında bulundu. Kırmız et alerjileri sadece çocuklarda değil her yaş grubunda görülüyor, farkedilmezse alerjik şoka bağlı neden olabilir. Peki, Et alerjisi nasıl olur? Kırmızı et alejisi belirtileri nelerdir? Kırmızı et alerjisi ve alerji çeşitleri...

Kurban Bayramı ile birlikte kırmızı et tüketiminde de yoğunluk yaşanıyor. Ancak kırmızı et bazı kişilerde beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Et tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kırmızı et alerjilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süt ve buğday gibi temel besin kaynaklarından biri olan kırmızı etin bol miktarda protein ve demirin yanında çinko, B12 ve B6 vitaminlerini içerdiğini belirten Şekerel, az tüketilmesi durumunda vitamin eksikliklerine bağlı hastalıklar gelişebildiğine işaret etti.

Prof. Dr. Şekerel, kırmızı etin bebeklik, ergenlik, hamilelik ve emzirme dönemleri için de önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, yeterli miktarda kırmızı et tüketmeyen kişilerde demir, B6 ve B12 vitamini eksikliklerinin geliştiğini söyledi. Besin alerjilerinin özellikle çocukluk döneminin önemli bir sorunu olduğunu vurgulayan Şekerel, yumurta, inek sütü, kuruyemiş, susam, baklagiller, tahıl ve deniz ürünlerinin en sık görülen besin alerjileri olduğunu aktardı.

ET ALERJİSİ HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR!

Rize, Prof. Dr. Şekerel, her besinin potansiyel olarak alerji yapabildiğine değinerek, az bilinen ve nadir görülen besin alerjilerinden birinin de kırmızı et alerjileri olduğunu kaydetti. Kırmız et alerjilerinin sadece çocuklarda değil her yaş grubunda görüldüğünü ve kırmızı et içerisindeki protein ve karbonhidrat yapısındaki moleküllere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Şekerel, "Karadeniz Bölgesi'nde bu alerjilere daha sık rastlanılıyor. Türkiye genelinde hastaların şikayetlerine bakıldığında genellikle Doğu Karadeniz 'de rastlandığı ortaya çıkıyor. Özellikle Giresun Trabzon 'daki hastaların daha çok rapor edildiğini görüyoruz." dedi.

KIRMIZI ET ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kırmızı et alerjisinin iki şekilde ortaya çıktığını anlatan Şekerel, birinci tip alerjide belirtilerin et yenildikten hemen sonra ortaya çıktığını ve bu alerjinin erken tipte kırmızı et alerjisi olarak isimlendirildiğini belirtti. Geç tipteki kırmızı et alerjisinin tüketimden 4-6 saat sonra ortaya çıktığını bildiren Şekerel, alerji belirtilerinin ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarma, aksırık, burun akıntısı, nefes darlığı, hışıltı, ses kısıklığı, karın ağrısı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baygınlık ve tansiyon düşüklüğü şeklinde oluştuğunu aktardı.

KIRMIZI ET ALERJİK ŞOKA NEDEN OLABİLİR!

Prof. Dr. Şekerel, kırmızı et alerjisinde en korkulan tepkinin alerjik şok olduğunu vurgulayarak, "Bu tepki hastanın yaşamını tehdit edebilir. Besin alerjilerine bağlı anafilaksi yani alerjik şok belirtileri çoğunlukla besin tüketiminden sonraki ilk 30 dakika içinde ortaya çıkar." dedi.

KIRMIZI ET ALERJİSİ TEDAVİSİNDE 'ET YÜKLEME TESTİ'

Et alerjisi şüphesi olanların mutlaka alerji ve immünoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şekerel, şu önerilerde bulundu:

"Et alerjisi şüphesi olan hastalara deri ve kan ile alerji testleri yapılmalı ve hatta kesin tanı için gerektiğinde doktor gözetiminde kırmızı et ile yükleme testi yapılmalıdır. Kanıtlanmış kırmızı et alerjisi olan hastaların et yememesi gerekir.

Etin pişirilmesi alerjik özelliğini her zaman ortadan kaldırmayabilir ve bu durumda kırmızı etten tamamen uzak durmak gerekir. Ciddi alerjisi olan hastaların ev dışında yemek yediklerinde de dikkatli olmaları gerekir.

Bazı hastalarda kazara yeme sonucu gelişebilecek reaksiyonları önlemek amacıyla kırmızı et ile "desensitizasyon" adı verilen alıştırma tedavisi uygulanabilmektedir. Dünyada ilk defa ülkemizde iki hastaya kırmızı et ile başarılı bir şekilde desensitizasyon tedavisi uygulanmıştır."