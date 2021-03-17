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Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

DHA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 14:33 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 14:33

İstanbul Şişli'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Azerbaycan ile İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüpheli Farzad F. (41) yakalandı. Kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve Interpol tarafından  kırmızı bültenle aranan şüpheli Farzad F.'nin adresini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi Şişli'de ikamet ettiği adreste yakaladı.
 
Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, "Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 

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İstanbul Şişli Kırmızı bülten
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