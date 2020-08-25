İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." denildi.
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- Kırmızı bültenle aranıyordu! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!
Kırmızı bültenle aranıyordu! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!
DHA | 25 Ağustos 2020 Salı - 22:34 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 22:52