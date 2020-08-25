25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 -1.47 EURO 8,7670 0.79
USD 7,4000 0.30 ALTIN 458,570 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kırmızı bültenle aranıyordu! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!

DHA |  25 Ağustos 2020 Salı - 22:34 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 22:52

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." denildi. 

ETİKETLER

İnterpol kırmızı bülten Şırnak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.