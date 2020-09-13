Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan biri hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Hataydaki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti. Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Bu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C.nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.