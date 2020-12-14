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Kırmızı bültenle aranan terörist Hatay'da yakalandı!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 10:54

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı.


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Kırmızı bülten terörist Hatay
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