31 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 -0.05 EURO 9,7950 0.21
USD 8,3130 -0.12 ALTIN 450,960 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kırmızı bültenle aranan terörist Ankara'da yakalandı!

DHA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 14:20 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 14:45

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek DEAŞ'a katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.
 
B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözlatına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

ETİKETLER

Kırmızı bülten terörist Ankara
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.