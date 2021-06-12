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Kırmızı bültenle aranan ‘Salih Cizre’ kod adlı Hasan Adır öldürüldü

12 Haziran 2021 Cumartesi - 7:18 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 7:18

MİT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Terör örgütü PKK’nın kuluçkası” olarak tanımladığı Kuzey Irak’taki Mahmur Kampı’nın bir sorumlusuna daha nokta operasyonu düzenledi. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Salih Cizre’ kod adlı Hasan Adır etkisiz hale getirildi.


Adır’ın 5 Haziran’daki operasyonda öldürülen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli faaliyet içinde olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusuydu. Mahmur Kampı’ndaki faaliyetlerinden önce PKK/KCK’nın Süleymaniye sorumluluğunu yapan Hasan Adır, uzun süre önce MİT tarafından yakın takibe alındı.
 
Kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskı yaptığı tespit edilen terörist, Mahmur Kampı’nın mücavir alanında nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
 

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