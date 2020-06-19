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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal yakalandı

AA |  19 Haziran 2020 Cuma - 11:04 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 11:35

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, emniyet ve MİT'in ortak çalışmasının ardından yakalandı.


Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT  Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik  gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle  aranan bölücü terör örgütü üyesi Sabri Dal'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde  bulunduğu ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi  üzerine, dün saat 23.35 sıralarında ilgili birimlerce yapılan operasyon  neticesinde yakalandığı bildirildi.
 
Teröristin hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait  Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski  Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının  faillerinden olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu  bilgilere yer verildi:
"Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme  suçundan, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma  suçundan,
 
Cizre Sulh Ceza Mahkemesince 2017/1353 karar numarası ile  resmi belgede sahtecilik suçundan, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kasten  öldürme suçundan aranması bulunduğu ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile  arandığı anlaşılmıştır."
 
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla  devam edildiği vurgulandı.
 

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Kırmızı bülten İnterpol sabri dal
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