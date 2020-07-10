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Kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 11:34 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:28

Yargıtay'da görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.


Yargıtay 8. Ceza Dairesinin gördüğü "OdaTV'ye kumpas"  ile ilgili dava kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan eski İstanbul hakimi  Menekşe Uyar, Ankara'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.   Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde yakalanan Uyar, OdaTV  soruşturması ve davasında şüphelilere Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) kurulan  kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yargıladığı 33 eski hakim ve savcı  arasında bulunuyor.  Sanıkları "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun  kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon  soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı  13 kişi hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da  aranmaları için kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı.
 
Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da  İstanbul'da iddianame düzenlenmişti.  Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar  için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, "anayasayı ihlal"  suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Sanıklar, suç tarihinde birinci sınıf hakim ve savcı olduğu için  yargılamaları Yargıtayda yapılacak.
 

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FETÖ Menekşe uyar ankara
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