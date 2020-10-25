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Kirli plan ortaya çıktı: Ermenistan ve PKK...

DHA |  25 Ekim 2020 Pazar - 19:48 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 19:48

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.


Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan  bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşaya Suriye ve Iraktan getirilen PKKlı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi. 
 
PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER
 
Şuşaya yerleştirilen söz konusu PKKlı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKKlı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriyeden getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
 
ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ
 
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

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Ermenistan Suriye terör örgütü PKK
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