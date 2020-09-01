Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacak mı? Kırkpınar güreşleri ne zaman?

Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl corona virüs engeline takıldı. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi belli oldu mu? Kırkpınar Güreşleri ne zaman? Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacak mı? Kırkpınar Güreşleri ile ilgili merak edilenler...

Kendine has ritüelleri ile 659 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl ilk kez corona virüs engeline takıldı. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar 659'inci kez çayıra çıkmak istiyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi belli oldu mu? Kırkpınar Güreşleri ne zaman? Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılacak mı? Kırkpınar Güreşleri ile ilgili merak edilenler...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

Türkiye Güreş Federasyonu Basın Kurulu, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin durumunu netleştirmek için toplandı. Kurul corona virüs salgını nedeniyle ertelenen 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kesin tarihini eylül ayı içerisinde netleştirme kararı aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın , "2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz. 659 yıllık geleneğin sekteye uğramasını istemiyoruz. Başpehlivanlarla daraltılmış şekilde de olsa bu geleneğin devam etmesini istiyoruz. Süreci takip edeceğiz. Önümüzde eylül, ekim ve kasım ayı var. Paydaşlarımızla sürekli istişare ediyoruz. Eylül ayı içerisinde yeniden Edirne Belediye Başkanı, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Kırkpınar ağamız ile bir araya geleceğiz. Pandeminin seyrine göre bir kurul değerlendirmesi yapacağız. Bir an önce bu pandeminin ortadan kalkması temennimiz. Pandemi ortadan kalktıktan sonra güreşlerimizi yapabileceğimizi ümit ediyoruz. Ancak pnademi devam ettiği sürece güreşlerimizi yapmamız mümkün olmayacaktır." açıklamasını yaptı.

GÜREŞLERİ YAPMAMAK KIRKPINAR TARİHİNE İHANETTİR

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz, "658 yıllık geleneğimizi hayat bu kadar normale dönmüşken, her şeyler yapılıyorken yapamamamız çok üzücü bir durum ve koca şanlı Kırkpınar tarihine ihanettir" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırkpınar güreşlerinin yapılıp yapılmayacağı ya da ne zaman yapılacağı yönündeki belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılması gerektiğini savunan Gürbüz, "Bu zorlu koronavirüs sürecinde sessizliğimi korudum, antrenmanlarıma konsantre oldum. Çünkü Kırkpınar'ın kesin yapılacağından emindim. İlk önce '5 Haziran'da açıklayacağız' dediler, bir sonuç çıkmadı. Neyse 3 Temmuz 'a attılar. 'Hadi 3 Temmuz'a kadar da kendimizi sıkalım, tam gaz çalışalım' dedik. Nasıl olsa kesin bir sonuç çıkar ama maalesef çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Biz tam 10 aydır antrenman yapıyoruz. Bir spor cunun kendisini 10 ay koruması, formda tutması kolay mı? Daha ne kadar süre vücutlarımızı ve psikolojimizi hazır tutabiliriz. Böylesi önümüzü göremediğimiz belirsizliğin içinde yapacaksanız, Kırkpınar'ın tarihini belirleyin, yapın. Eğer yapmayacaksanız da bunu açıklayın" sözleriyle sitemini dile getirdi.

ÇAYIRA ÇIKAMAYAN PEHLİVANLAR DESTEK BEKLİYOR

Edirneli pehlivanlar, corona virüs nedeniyle yapılamayan güreşlerden oluşan maddi kayıpların telafisi için destek bekliyor.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, bir restoranda düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 100'den fazla pehlivanın "piyasa güreşi" olarak tabir edilen müsabakalarda mücadele ederek geçimlerini sağladığını söyledi.

Pehlivanların, pandemiden kaynaklı ertelenen güreşler nedeniyle maddi kayıplarının olduğunu belirten Delen, Edirneli pehlivanların yılda yurt içinde 35 yurt dışında da 7-8 güreşe gittiklerini ifade etti.

Bazı pehlivanların bu güreşlerden elde ettikleri kazançla hayatını idame ettirdiklerini belirten Delen, "Biz kulüp olarak onların yol ve yemek ücretlerine destek oluyorduk. Pehlivanlarımız da oradan kazandıklarını harçlık yapıp, aile bütçelerine katkı yapıyorlardı. Böyle bir sıkıntı doğdu şimdi. Yerel yönetimlerin, valiliklerin, belediyelerin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu tip yardım yapma hakları ve yetkileri var. Bunları yasal anlamda talep ederek pehlivanlarımızın bir nebze olsun zararını karşılamak anlamında bunun savaşını vereceğiz." diye konuştu.