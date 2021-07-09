Kırkpınar ne zaman, saat kaçta? 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı Edirne'de bu yıl 660'ncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dualı çayır Er Meydanı'nda başladı. Bu yıl 660. kez düzenlenecek dev organizasyon Kırkpınar güreşleri hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

Kırkpınar güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin birçok yerinden gelen güreşçiler er meydanına hünerlerini sergileyecek. Tarihi Kırkpınar güreşleri geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, 660. Kırkpınar güreşleri canlı yayınlanacak? Kırkpınar ne zaman, saat kaçta?

Edirne'de bu yıl 660'ncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dualı çayır Er Meydanı'nda başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bir yıl aradan sonra hasret ve heyecanla yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar hazırlıklarını tamamladı. Güreş saatinin gelmesiyle birlikte kule hakemlerinin çağrısıyla korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak Er Meydanı'na gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamalarının ardından mücadeleye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ilk gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Yarın başaltı ve baş boylarındaki güreşlerle devam edecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda?

2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

Dmax Türkiye Kırkpınar yayın programı:

18:30Açılış Merasimi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



10.07.2021

12:30

1.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

15:002.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



17:00

3.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

11.07.2021

12:30

Çeyrek Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

14:00

Yarı Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

15:00

Ağalık İhalesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

17:00

Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

2 bin 160 pehlivan çayırda ter dökecek

11 Temmuz Pazar gününe kadar 2 bin 160 pehlivanın kıran kıran mücadelede vereceği güreşlerde, Minik 1 boyda 75, Minik 2 boyda 100, Teşvik 1 boyda 119, Teşvik 2 boyda 166, Tozkoparan boyda 206, Ayak boyunda 197, Deste Küçük boyda 265, Deste Orta boyda 154, Deste Büyük boyda 105, Küçük Orta Küçük boyda 380, Küçük Orta Büyük boyda 146, Büyük Orta boyda 100, Başaltı boyunda 94 ve Başpehlivanlık boyunda 53 olmak üzere toplam 2 bin 160 pehlivan çayırda ter dökecek.

Organizasyon, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.

Kırkpınar seyircili olacak mı?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek. Alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tribünlerden koltuklar söküldü. Bununla birlikte, herkesi alana almak mümkün olmasa da güreşler televizyon ekranlarından yayınlanarak güreş severlerin müsabakaları izlemeleri sağlanacak.