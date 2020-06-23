Kırklareli TOKİ kura sonuçları 2020 – TOKİ Kırklareli 2020 kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ve canlı izle linki!

Kırklareli TOKİ çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekilişin saatinin yaklaşmasıyla arttı. Kırklareli TOKİ 2020 başvuru kapsamında başvurusu onaylanan Kırklarelililer, arama motorları üzerinden TOKİ Kırklareli 2020 kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden ilan edilecek, sorularını sormaya başladı. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibi bugün saat 10.00’da çekilecek, kuranın ardından belli olacak. 300 konutun sahibin belli olacağı Kırklareli Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 noter huzurunda canlı yayınlanacak. İşte TOKİ kura çekimi 2020 Kırklareli canlı izleme linki ve Kırklareli TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama linki…

Kırklareli TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kırklareliler gözlerini, Kırklareli Merkez kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin ev sahibi olacağı Kırklareli Merkez kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. İşte Kırklareli TOKİ kura sonuçları 2020 ve TOKİ Kırklareli 2020 kura çekimi izleme linki…

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2020 KIRKLARELİ CANLI İZLEME

TOKİ Kırklareli Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ KIRKLARELİ 2020 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Kırklareli Merkez TOKİ kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KIRKLARELİ TOKİ MERKEZ KURA SONUÇLARI

KIRKLARELİ MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.