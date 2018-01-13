Kırklareli'nde yoğun kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar kalınlığı; Kofçaz ilçesinde 6, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 10, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise birçok araç yolda kaldı.

Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.