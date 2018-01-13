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Kırklareli'nde yoğun kar yağışı başladı

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 20:22 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 20:29

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı; Kofçaz ilçesinde 6, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 10 santimetreye ulaştı


Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi  altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.  
 
Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan kar  yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor.
 
Kar kalınlığı; Kofçaz ilçesinde 6, Demirköy ilçesinin Mahyatepe  mevkisinde 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5  santimetreye ulaştı.
 
Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu  bölgede çalışmalarına başladı. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a ulaşımın  sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise birçok araç yolda kaldı. 
 
Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların  zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor. 
 
Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın  akşama kadar etkili olması bekleniyor.
 

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Kırklareli kar yağışı
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