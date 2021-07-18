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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, koronavirüse yakalandı

18 Temmuz 2021 Pazar - 13:36 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 13:36

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Covid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım" dedi.
 

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