Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Covid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım" dedi.
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- Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, koronavirüse yakalandı
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, koronavirüse yakalandı
18 Temmuz 2021 Pazar - 13:36 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 13:36