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Kırımızı bültenle aranıyordu! Tutuklandı

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 15:56

Terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan ve kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan kadın, Adıyaman'da tutuklandı.


Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ yapılanmasına  yönelik çalışma yapıldı.
 
Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmaktan İnterpol'ün kırmızı bültenle  aradığı, Türkiye'de de mavi bültenle hakkında arama kaydı olan U.M, Suriye'den  Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
 
Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişiye ait kimlik  belgesi çıkan yabancı uyruklu kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından  çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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