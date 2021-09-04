Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı
AA | 04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:19
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.
TMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurdu.
Çubarov, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına alındığını öğrendiğini aktardı.