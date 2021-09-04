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Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:19

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.


TMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda,  Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında  tutulduğunu duyurdu.
 
Çubarov, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına  alındığını öğrendiğini aktardı.

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