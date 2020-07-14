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- Kırıkkale Yahşihan TOKİ kura sonuçları! TOKİ Kırıkkale Yahşiyan çekilişi canlı izleme (300 kişi konut sahibi olacak)
Kırıkkale Yahşihan TOKİ kura sonuçları! TOKİ Kırıkkale Yahşiyan çekilişi canlı izleme (300 kişi konut sahibi olacak)
14 Temmuz 2020 Salı - 13:04 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:04
Kırıkkale Yahşiyan kura çekilişi araştırmaları sürüyor. Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 300/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi’ne başvuru yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlar Yahşihan kura sonuçlarını merak ediliyor. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Kırıkkale TOKİ Yahşiyan kura çekilişi saat 11.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilmeye başlandı. TOKİ Kırıkkale Yahşiyan kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Kırıkkale Yahşiyan kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Kırıkkale Yahşiyan kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
Kırıkkale Yahşiyan TOKİ kura sonuçları hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Kırıkkale Yahşiyan kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kırıkkaleliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı Kırıkkale Yahşiyan TOKİ kuraları, saat 10.00’de çekilmeye başladı. İşte TOKİ Kırıkkale Yahşiyan kura sonuçları hakkında merak edilenler…
KIRIKKALE YAHŞİYAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
Kırıkkale TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
KIRIKKALE YAHŞİYAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME
TOKİ KIRIKKALE YAHŞİYAN KURA SONUÇLARI
Kırıkkale TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
KIRIKKALE YAHŞİYAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020