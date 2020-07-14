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Kırıkkale Yahşihan TOKİ kura sonuçları! TOKİ Kırıkkale Yahşiyan çekilişi canlı izleme (300 kişi konut sahibi olacak)

Kırıkkale Yahşihan TOKİ kura sonuçları! TOKİ Kırıkkale Yahşiyan çekilişi canlı izleme (300 kişi konut sahibi olacak)