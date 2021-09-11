Kırıkkale Valisi AFAD başkanı olarak atandı! Yeni AFAD başkanı Yunus Sezer kimdir (nereli, kaç yaşında, önceki görevleri)?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'na ilişkin atama kararları da belli oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi. Peki, Yunus Sezer kimdir?

AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. AFAD'ın yeni başkanı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

YUNUS SEZER KMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018'de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.

YUNUS SEZER ÖNCEKİ GÖREVLERİ

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği,

Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği,

İngiltere’de yurtdışı stajı,

Alucra (Giresun) Kaymakamlığı,

Altınyayla (Sivas) Kaymakamlığı,

Siirt Vali Yardımcılığı,

Silvan (Diyarbakır) Kaymakamlığı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,

Bakan Danışmanlığı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, görevlerinde bulunmuştur.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kırıkkale Valiliği görevine atanmıştır.