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Kırıkkale Keskin TOKİ kura sonuçları - Kırıkkale TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

09 Temmuz 2020 Perşembe - 12:24 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 12:24

Kırıkkale İli Keskin İlçesi 3. Etap 124/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kırıkkalelilerin gözleri bugün çekilecek kura sonuçlarında. 2+1 70, 3+1 54 konutun hak sahibinin belirleneceği Kırıkkale Keskin TOKİ kura çekilişi, saat 12.00’de çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek Kırıkkale TOKİ kurası, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Kırıkkale Keskin TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Kırıkkale kura sonuçları…


Kırıkkale Keskin TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar sürüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kırıkkaleliler, TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 70, 3+1 54 toplam 124 kişinin konut sahibi olacağı Kırıkkale Keskin kura sonuçları 2020 saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Kırıkkale TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…

KIRIKKALE KESKİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KIRIKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KIRIKKALE TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

KESKİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020  

 

 

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