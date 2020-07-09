Kırıkkale Keskin TOKİ kura sonuçları - Kırıkkale TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama!

Kırıkkale Keskin TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar sürüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kırıkkaleliler, TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 70, 3+1 54 toplam 124 kişinin konut sahibi olacağı Kırıkkale Keskin kura sonuçları 2020 saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Kırıkkale TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
KIRIKKALE KESKİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
KIRIKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Kırıkkale Keskin kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KIRIKKALE TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
KESKİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020