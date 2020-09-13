Kırıkkale’de toz fırtınası mı olacak? Meteoroloji uyardı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan şiddetli fırtına toz bulutuna neden oldu. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle korku dolu anlar yaşarken Ankara Valisi Şahin fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kırıkkale için de kuvvetli rüzgâr ve toz fırtınası bekleniyor. İşte Kırıkkale toz fırtısnası detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kırıkkale'de kuvvetli rüzgâr ve toz fırtınası olacağını ve vatandaşların muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara hazır bulunması için uyarıda bulundu.

YILDIRIM VE DOLU UYARISI

MGM'den yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgâr ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİ ŞAHİN’DEN TOZ FIRTINASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, kum fırtınasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." dedi.