Kırıkkale’de toz fırtınası mı olacak? Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kırıkkale'de kuvvetli rüzgâr ve toz fırtınası olacağını ve vatandaşların muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara hazır bulunması için uyarıda bulundu.
YILDIRIM VE DOLU UYARISI
MGM'den yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgâr ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
VALİ ŞAHİN’DEN TOZ FIRTINASI HAKKINDA AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, kum fırtınasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." dedi.