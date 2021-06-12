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Kırıkkale'de sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 23:50 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 23:50

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su bastı.


Çerikli beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, ikindi vakti  etkisini artırdı. Aşırı yağış dolayısıyla beldenin içerisinden geçen Çıtrık  deresinden sel gelmesi dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir araç  suyun içerisinde kaldı. Gökçebel Mahallesi'nde bir kişiye ait 40 kümes hayvanı da  telef oldu.
 
Yağışın ardından İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince selin  çekilmesi için çalışma başlatıldı. İlçe sakinleri ise iş yerlerindeki suyu  boşaltmak için uğraş verdi.
 
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde başlayan  etkili sağanak yağış neticesinde Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin içinden  geçen Çıtırık deresinden sel gelmesi nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini kısmen  su bastığı belirtildi. Sel sonucunda yaralanma ve can kaybının bulunmadığı  aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İl Özel İdaresi, DSİ, kara yolları ve belediye ekiplerinin müdahalesi  sonucu sel suları büyük ölçüde çekilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam  etmektedir. Ayrıca, merkeze bağlı Ahılı Mahallesi Körkuyu mevkisinde dere  yatağından geçen ve bahçelere ulaşım sağlayan yolun aşırı yağış sebebiyle su  birikintisi oluşmasına bağlı olarak kapandığı ve yol kenarında park halinde  bulunan bazı araç içerisinde bulunan 10 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine  bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu  ulaşıma açmıştır."
 

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Kırıkkale Delice sel
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