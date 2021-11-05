Kırıkkale'de büyük vurgun! Binlercesi ele geçirildi

Kırıkkale'de otomobilinde kaçak tütün ile yakalanan Ömer P.'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözatlına alınan Ömer P.'ye 17 bin TL para cezası kesildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Ekipler, Ömer P.'nin kullandığı otomobilin içinde yaptığı aramada içi doldurulmuş 5 bin makaron ele geçirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ömer P.'nin ev ve iş yerinde de arama başlattı. Ömer P.'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 bini doldurulmuş toplam 35 bin makaron, 50 kilogram kaçak tütün ile elektrikli tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 17 bin TL para ceza kesildi.