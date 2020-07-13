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- Kırıkkale Bahşılı TOKİ kura sonuçları – TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları isim listesi ve canlı izleme linki!
Kırıkkale Bahşılı TOKİ kura sonuçları – TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları isim listesi ve canlı izleme linki!
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:20 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 10:20
Kırıkkale Bahşılı 5. Etap 220/100000 Konut Projesi hakkındaki araştırmalar hızlandı. TOKİ Kırıkkale kura sonuçlarını merak eden Kırıkkaleliler, arama motorlarına yöneldi ve kura ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2+1 136, 3+1 84 konutun hak sahibinin belirleneceği Kırşehir Merkez TOKİ çekilişleri, saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ Kırıkkale kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları 2020 nasıl sorgulanır? Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
Kırıkkale Bahşılı TOKİ çekilişleri, hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kırıkkaleliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 136, 3+1 54 toplam 220 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları, saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Kırıkkale TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…
TOKİ KIRIKKALE BAHŞILI ÇEKİLİŞİ
Kırıkkale Bahşılı TOKİ 2020, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KIRIKKALE BAHŞILI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ KIRIKKALE BAHŞILI KURA SONUÇLARI
TOKİ Kırıkkale Bahşılı kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
KIRIKKALE BAHŞILI TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020