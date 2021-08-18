Kırık Hayatlar’ın başrol oyuncuları yeni dizilerini anlattı

Kanal D’nin başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım ve AF Yapım’ın, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana geliyor.

İzleyici ile buluşmaya gün sayan Kırık Hayatlar’da Deniz ve Çınar karakterine hayat veren başrol oyuncuları Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz yeni dizileri ve yeni heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

Meltem Akçöl:

Benim açımdan söylenecek çok şey var aslında; her şeyden önce çok güzel bir ekiple çalışıyorum, çok kısa sürede birbirimiz için gerçek bir aile olduk ve bu beni çok mutlu ediyor. Ayrıca her yeni bölümümüzde beni daha da heyecanlandıran bir hikayemiz var. Biz çekimlerimize çok severek başladık, çok severek ilerliyoruz. Umarım seyircilerimizde Kırık Hayatlar’ı bizim kadar sever.

Erdem Yılmaz:

Büyük bir emek ve keyifli bir çalışma sonucunda seyircimizin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Heyecan ve temposuyla seyircimizin bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyeceği bir işin içindeyiz. Birçok değeri hatırladığımız ve bizden çok şey bulduğumuz, hikayesiyle her an nefes nefese kaldığım bir proje. Bu büyük heyecanın içinde olmaktan ve mutluluk ve keyif duyuyorum.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak olan dizinin kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün de yer alırken; dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.