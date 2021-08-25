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Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları kim?

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:06 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 16:06

Kırık Hayatlar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi Kırık Hayatlar, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizide, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceği, bir annenin güç için herşeyi nasıl arkada bırakabileceği ekrana taşınacak. Peki, Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kim? Kırık Hayatlar dizisi konusu ne? İşte Kırık Hayatlar dizisi hikayesi ve oyuncuları


Kanal D'nin yeni dizisi Kırık Hayatlar izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini alan Kırık Hayatlar oyuncuları arasında Meltem Akçöl, Erdem Yılmaz, Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor. Dizide Meltem Akçöl Deniz Yılmaz’a, Erdem Yılmaz Çınar Kocabey’e, Mine Çayıroğlu Ahu Kocabey’e hayat veriyor.
 
KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI 
 
Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.
 
Meltem Akçöl- Deniz Yılmaz
 
Erdem Yılmaz – Çınar Kocabey
 
Mine Çayıroğlu – Ahu Kocabey
 
Burcu Almeman – Aysel Yılmaz
 
Atsız Karaduman Fehmi Kocabey
 
Arbnora Ademaj- Leyla Kocabey
 
KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU 
 
Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyor.
 
Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan’ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

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