Kırık Hayatlar bugün neden yok, final mi yaptı? Kırık Hayatlar bitti mi, 23. yeni bölüm ne zaman?

Kırık Hayatlar, Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği ''Kırık Hayatlar'', hafta içi her gün Kanal D ekranlarına geliyor. Bugün yayın akışında yer almaya Kırık Hayatlar dizisinin hayranları arama motorlarına yöneldi. Peki Kırık Hayatlar dizisi bitti mi, final mi yaptı? Kırık Hayatlar 23. bölüm ne zaman?

KIRIK HAYATLAR BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK?

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyan Kırık Hayatlar dizisi, ekranlara kısa bir süre ara verdi. Sevilen dizi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü bugün yayınlanmayacak.

KIRIK HAYATLAR 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Kırık Hayatlar'ın 23. bölümü, 27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek.

KIRIK HAYATLAR 23. BÖLÜM FRAGMANI!

Kırık Hayatlar 23. bölüm fragmanında; Deniz ve Çınar, birbirlerine iyice bağlanıyor. Fehmi, Deniz'in kendi şirketlerinde çalışmasını isterken Çınar ise Deniz'le yaptığı sahte evlilikten sıkıldığını itiraf ediyor. Deniz ve Çınar'ın birbirlerine bağlanmaları ise ilişkilerinin ilerlemesini sağlıyor.