Aile karışıyor, Deniz ve Çınar birbirine daha çok yakınlaşıyor! Kırık Hayatlar hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de!
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Kırık Hayatlar 8. bölüm fragmanı yayında!
01 Eylül 2021 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 12:05
Aile karışıyor, Deniz ve Çınar birbirine daha çok yakınlaşıyor!
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