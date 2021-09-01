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Kırık Hayatlar 8. bölüm fragmanı yayında!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 12:05

Aile karışıyor, Deniz ve Çınar birbirine daha çok yakınlaşıyor!


Aile karışıyor, Deniz ve Çınar birbirine daha çok yakınlaşıyor! Kırık Hayatlar hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de!

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kırık hayatlar aile deniz çınar
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