Kırık Hayatlar 4. bölüm fragmanı yayında!

Çınar, apar topar çekim alanını terk eder. Zor duruma düşen Mert, Sinem ve Öykü’nün önerisini kabul eder. Deniz, Mert’in onayıyla, Çınar’ın bıraktığı çekimleri tamamlar. Mert’in bu kararına Leyla büyük tepki gösterir ama Çınar fotoğrafları görünce, tamamen aksini düşünür. Deniz, annesinin kendisinden sakladığı teyzesiyle ilgili sorular sormaya başlar. Aysel, konuyu kapatmaya çalışır. Fehmi; Çınar’ın nişan durumunu kendisinden sakladığı için kırgındır. Selma, Deniz’i zorla lüks bir mekana götürmeye çalışır. Deniz sonunda kabul eder. Barış ve Çınar’ın kafa dağıtmak için aynı geceyi ve mekanı seçtiğinden habersizdir. Güzel başlayan gece, beklenmedik bir kazayla tam bir kabusa dönüşür. Çınar; bir kez daha Deniz’i güç bir durumdan kurtarmıştır. Deniz, korku dolu gecede yaşadıklarını sadece kardeşi Öykü’ye anlatır. Evde; Şevki ile Aysel arasında gerginlik gitgide büyür. Mert; stüdyoya fotoğrafçı arayan Barış’a, Deniz’i işe almasını önerir. Deniz görüşme sonrası Barış ile anlaşır. Tekin ve Serdar; Çınar’ın yaptıkları imar yolsuzluğunu araştırmasından ötürü tedirgin olurlar. Fehmi de diğer yandan; Tekin’i daha sıkı bir şekilde takip ettirmeye başlar.

Kırık Hayatlar hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D 'de!